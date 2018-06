Magazine No último dia da 22ª edição, mostra enumerou tendências de decoração para próximos meses Exposição registra recorde de público neste ano

No calendário de eventos da capital desde a década de 1990, a versão goiana da Casa Cor é conhecida por reunir em um mesmo local as principais tendências do momento de decoração. A mostra, que já foi instalada em mansões do Setor Oeste e em imóveis históricos no coração da cidade, encerra sua 22ª edição destacando mais do que cores, materiais e estampas. Este ano, ...