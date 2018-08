Magazine Nilton Pinto e Tom Carvalho fazem homenagem ao Dia Dos Pais no Teatro Goiânia O espetáculo fica em cartaz no Teatro Goiânia de sexta-feira até domingo

Os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho se apresentam neste fim de semana no Teatro Goiânia em homenagem ao Dia dos Pais. O show especial será exibido na sexta-feira (10) e no sábado, (11), às 21h. No domingo (12), Dia dos Pais, o espetáculo começa mais cedo, às 20h Para o espetáculo, os comediantes prometem levar ao palco personagens divertidos, piadas e caus...