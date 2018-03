Nilton Pinto e Tom Carvalho apresentam “Causos & Piadas”

Os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho são a atração desta terça-feira (6), às 20 horas, no Teatro Sesi, com o espetáculo Causos & Piadas. Dirigida e apresentada pela dupla, a peça faz uma seleção dos melhores quadros dos compadres, fazendo um passeio pelos hábitos e costumes dos goianos, com piadas das coisas banais do cotidiano. A entrada é a doação de dois quilos de alimento não-perecível.

Uma das histórias apresentadas pela dupla é a da mulher que vive ligada nas novas tecnologias enquanto o marido fica parado no tempo e não aceita esta evolução. Toda a peça é baseada em histórias do cotidiano, em esquetes como essa. Também tratando de temas contemporâneos com a realidade do homem do interior, Nilton Pinto e Tom Carvalho começaram a carreira no humor em Itapuranga, no interior goiano, no ano de 1993.

Em seguida, eles se mudaram para a capital, Goiânia, de onde deram os primeiros passos no cenário nacional levando as histórias caipiras. Mesmo que a dupla se inspire sobre fatos corriqueiros e nas pessoas simples do interior para criarem seus espetáculos, também não deixa de falar do homem urbano e suas neuras dentro do atual mundo moderno digital.

SERVIÇO

Show: Causos & Piadas

Artistas: Nilton Pinto e Tom Carvalho

Data: Terça-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingresso: Doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. É preciso retirar o ingresso antecipadamente na bilheteria do teatro

Classificação etária: 12 anos

Informações: 3269-0800