Magazine Nick Jonas é destaque deste sábado no Villa Mix Goiânia Jorge & Mateus, Cleber & Cauan, Matheus & Kauan, Simone & Simaria e Edu Chociay também estão no programação do dia no Villa Mix

O cantor americano Nick Jonas é a grande atração na abertura da oitava edição do Festival Villa Mix, que será realizado nesta sábado (30) e domingo (1º), em complexo que levou 40 dias para ser montado no estacionamento do Serra Dourada. O ex-Jonas Brothers foi escalado para encerrar o primeiro dia de festa. Ele deve chegar em Goiânia no horário da apresentaçã...