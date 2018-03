Nick Jonas é atração confirmada no Villa Mix de Goiânia

Agora é oficial: o cantor Nick Jonas estará em solo goiano no dia 30 de junho participando do Villa Mix Festival, no Estádio Serra Dourada. O texano é a primeira atração internacional desta edição. Sua presença foi confirmada na programação nesta quarta-feira (28) pelo Instagram do blogueiro Hugo Gloss.

O Villa Mix trouxe no ano passado Maluma e Demi Lovato e já havia levantado rumores sobre a vinda do caçula dos irmãos Jonas. O artista vem agora para fazer este único show na América Latina.

Os ingressos promocionais do festival serão vendidos a partir da próxima segunda-feira (5), conforme divulgou nesta quarta (28) a organização do evento.

SERVIÇO

Villa Mix Festival Goiânia 2018

Data: Sábado, 30 de junho e domingo, 1° de julho

Local: Estacionamento do Serra Dourada (Av. Fued José Sebba, n° 1170, Jardim Goiás - Goiânia/GO)

Informações: (62) 3932-8829

Ingressos:

VILLA VIP

R$ 50,00 (Meia)

R$ 100,00 (Inteira)

VILLA EXTRA

R$ 100,00 (Unissex)

VILLA PRIME

R$ 200,00 (Feminino)

R$ 250,00 (Masculino)

BACKSTAGE BRAHMA GOLDEN MIX

R$ 500,00 (Feminino)

R$ 800,00 (Masculino)

CAMAROTE ÚNICO

R$ 1.500,00 (Feminino)

R$ 3.000,00 (Masculino)