Magazine Neymar e Canarinho Pistola inspiram coxinhas e viralizam na web "Se depois dessa o hexa não vier, eu nem sei o que eu faço", disse a idealizadora do quitute

A torcida dos brasileiros pelo hexacampeonato tem de tudo e vale até acender vela para dar sorte. Em Minas Gerais, uma mulher resolveu fazer uma coxinha no formato do ícone brasileiro dessa Copa do Mundo: o Canarinho Pistola. "Se depois dessa o hexa não vier, eu nem sei o que eu faço", disse Shirley Candido ao postar o resultado da obra no Instagram. Segundo ela, a "cox...