Neymar e Bruna Marquezine se beijam em Fernando de Noronha e reatam namoro

Ao que tudo indica o casal Brumar parece ter reatado o namoro. O atacante brasileiro Neymar e a atriz Bruna Marquezine trocaram carícias e beijos em uma festa pré-revéillon, na noite deste sábado (30), em Fernando de Noronha, mesmo local em que devem passar a virada do ano.

O casal não fez questão de esconder que estava junto. Até tiraram fotos se beijando. Quem registrou os momentos foi o fotógrafo Raul Aragão, que até fez uma postagem dos dois.

Conforme a revista Quem, o casal reatou e oficializou o romance para alegria dos fãs que torciam pela volta de Brumar.

Segundo a revista, durante a festa, chamada Borogodó da Carvalheira, Neymar entoou a música Que Saudade da Minha Ex, de MC Maneirinho. No palco, ele trocou beijos com Bruna, que estava na plateia.