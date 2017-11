Neymar? Anitta? Saiba quais são os nomes de bebês mais populares no Brasil em 2017

O portal BabyCenter, especializado em explicar os desafios da gestação e o mundo dos bebês, divulgou nesta quinta-feira (30) uma análise sobre os nomes mais escolhidos pelos papais e mamães para seus filhos e filhas no Brasil durante o ano de 2017.

De acordo com o site, 362.800 nomes foram cadastrados em sua plataforma, por meio do portal e de seu aplicativo gratuito, e analisados para a conclusão da pesquisa. O topo da lista, tanto para meninos quanto para meninas, não muda desde 2015. Entre os garotos, o nome Miguel lidera o ranking há sete anos. Já entre as moças, Alice está no 1° lugar desde 2015.

Entre os nomes compostos, Maria Luiza lidera entre as garotas também há sete anos. Já do lado dos rapazes, João Pedro tomou o topo da lista de Enzo Gabriel, que ocupava a 1ª posição desde 2009.

Confira o top 10 dos nomes mais populares de meninos e meninas do Brasil neste ano:

MENINOS

1° - Miguel (líder também em 2016)

2° - Arthur (vice-líder em 2016)

3° - Bernardo (4° em 2016)

4° - Heitor (5° em 2016)

5° - Davi (3° em 2016)

6° - Lorenzo (8° em 2016)

7° - Théo (12° em 2016)

8° - Pedro (7° em 2016)

9° - Gabriel (6° em 2016)

10° - Enzo (11° em 2016)

MENINAS

1° - Alice (líder também em 2016)

2° - Sophia (vice-líder em 2016)

3° - Helena (5° em 2016)

4° - Valentina (4° em 2016)

5° - Laura (3° em 2016)

6° - Isabella (6° em 2016)

7° - Manuela (7° em 2016)

8° - Júlia (8° em 2016)

9° - Heloísa (13° em 2016)

10° - Luiza (9° em 2016)

NOMES COMPOSTOS - MENINOS

1 - Enzo Gabriel

2 - João Miguel

3 - Pedro Henrique

4 - João Pedro

5 - Davi Lucca

6 - João Lucas

7 - João Guilherme

8 - Davi Lucas

9 - João Gabriel

10 - João Victor

11 - Luiz Miguel

12 - Victor Hugo

13 - Luiz Felipe

14 - Arthur Miguel

15 - Davi Luiz

16 - Pedro Lucas

17 - Davi Miguel

18 - Pedro Miguel

19 - Luiz Henrique

20 - Luiz Gustavo

NOMES COMPOSTOS - MENINAS

1 - Maria Luiza

2 - Maria Eduarda

3 - Maria Clara

4 - Maria Júlia

5 - Ana Júlia

6 - Ana Luiza

7 - Ana Clara

8 - Maria Alice

9 - Maria Cecília

10 - Ana Laura

11 - Ana Beatriz

12 - Maria Fernanda

13 - Maria Valentina

14 - Maria Helena

15 - Maria Flor

16 - Ana Sophia

17 - Maria Vitória

18 - Ana Lívia

19 - Maria Laura

20 - Maria Heloísa

PELO MUNDO

O BabyCenter possui plataformas também em outros países do mundo. Confira o top 5 dos nomes de meninos e meninas mais populares na Alemanha, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos (EUA) e na comunidade hispânica nos EUA em 2017:

ALEMANHA

Meninos: Ben, Leon, Noah, Louis e Paul

Meninas: Emma, Emilia, Mia, Hannah e Sophia

FRANÇA

Meninos: Raphaël, Liam, Lucas, Noah e Léo

Meninas: Emma, Mila, Jade, Luna e Louise

REINO UNIDO:

Meninos: Muhammad, Oliver, Harry, Jack e George

Meninas: Olivia, Sophia, Amelia, Lily e Emily

ESTADOS UNIDOS (EUA)

Meninos: Jackson, Liam, Noah, Aiden e Lucas

Meninas: Sophia, Olivia, Emma, Ava e Isabella

COMUNIDADE HISPÂNICA NOS EUA

Meninos: Mateo, Santiago, Matías, Sebastián e Benjamín

Meninas: Sofía, Isabella, Emma, Valentina e Victoria