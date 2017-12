Neymar admite que reataria namoro com Bruna Marquezine

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, do canal Hotel Mazzafera, publicada em vídeo nesta quarta-feira, 13, o craque Neymar revelou que voltaria com sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine.



Como parte de um jogo que envolvia, segundo Mazzafera, "5 perguntas chatas", Neymar, perguntado se "voltaria com a ex", demorou a falar, mas, por fim, disse: "Voltaria", afirmou ele, balançando a cabeça positivamente. "Já respondi, tá vendo", continuou Neymar, gargalhando, para depois ressaltar que reataria "mais pelo carinho, por gostar muito".



Neymar e Bruna Marquezine terminaram o namoro em 22 de junho, mas os fãs do chamado casal Brumar, desde então, pedem pela volta. Durante o casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão, em outubro, os dois foram flagrados aos beijos.



Foi a segunda vez que Neymar foi ao programa. O jogo desta vez previa realizar cinco perguntas e responder cinco perguntas. Caso ele ou Mazzafera se recusassem a dar resposta, teriam, como punição, de comer um besouro, grilo ou um ovo cru. Outra questão constrangedora que Neymar respondeu, por exemplo, foi decidir com quem sairia entre Cleo Pires, Grazi Massafera e a modelo Kendall Jenner. Ele escolheu a primeira.