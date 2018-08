Magazine Neto de Mahatma Gandhi, Arun Gandhi faz palestra em Goiânia Ingressos já estão à venda

Já estão à venda ingressos para palestra do conferencista Arun Gandhi (foto), neto de Mahatma Gandhi, em Goiânia. O seminário, primeiro do ativista na cidade, será realizado no Teatro PUC (Câmpus 5), no próximo dia 31, às 19 horas. Com tema Sejamos a Mudanças que Queremos ver no Brasil, a palestra na capital goiana vai abrir o tour de palestras de Arun pelo País. ...