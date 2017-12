Netflix 'zomba' de assinantes que assistiram especial de Natal

Aos menos 53 pessoas assistiram 18 vezes ao especial "O Príncipe do Natal", produção da Netflix para as festas de fim de ano. A plataforma decidiu brincar com os "viciados", que reagiram à piada.

O filme é leve e tem o estilo de romance "água com açúcar". Segundo a sinopse da própria Netflix, o longa de 1h30 trata da história de uma jovem jornalista que é enviada a trabalho para cobrir o que se passa na vida de um príncipe prestes a se tornar rei.

No Twitter, a plataforma escreveu: "Para as 53 pessoas que assistiram a O Príncipe de Natal diariamente nos últimos 18 dias: Quem machucou vocês"?

Usuários reagiram à provocação, alguns com bom humor, mas outros alegando invasão de privacidade, controle de uso e até perda de tempo. "Um tuíte oficial demonstra que a empresa usará dados para ridicularizar usuários; a Netflix não respeita sua base de consumidores e suas preocupações em torno do uso equivocado de dados pessoais", disse um usuário.

Veja algumas reações de usuários:

"Fiquei preocupada com o que a Netflix pensa do noso hábito ao assistir 'Teen Titans Go', [série de super-heróis em desenho animado]"

"Netflix, quantas vezes seguidas eu assisti a Friends, desde que a série foi disponibilizada na plataforma?"

"Por que expor as pessoas assim, individualmente, Netflix?"