Magazine Netflix traz de volta as comédias românticas com 'Para Todos os Garotos que Já Amei' O filme vai na linha dos adorados filmes de John Hughes dos anos 1980, tratando das dificuldades dos adolescentes acerca de escola, família, amigos e amores

As comédias românticas estão de volta - pelo menos na Netflix. Um exemplo é Para Todos os Garotos que Já Amei, baseado no livro de Jenny Han e dirigido por Susan Johnson, lançada em agosto na plataforma. “Quando você vê que vai ser um lançamento em 170 países no mesmo dia, isso faz com que decida na mesma hora”, disse a diretora em entrevista exclusiva, em Los A...