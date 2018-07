Magazine Netflix libera trailer e primeiras imagens da nova temporada de Orange is the New Black A sinopse divulgada pela empresa revela que a amizade das mulheres e a formação de alianças dentro do presídio será o foco neste ano

A Netflix liberou nesta segunda-feira (9) o trailer e as primeiras imagens da sexta temporada de Orange is the New Black. O material mostra o retorno de algumas das personagens favoritas dos anos anteriores e novos dilemas em suas rotinas na carceragem. A nova temporada estreia no mundo todo no dia 27 de julho. A sinopse divulgada pela empresa revela que a amizad...