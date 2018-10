Magazine Netflix lançará a série 'O Mundo Sombrio de Sabrina' em comemoração ao Halloween Na história, a bruxinha Sabrina Spellman precisa conciliar sua dupla natureza de metade-bruxa e metade-mortal

Se aqui no Brasil parece que é halloween o ano todo, nos Estados Unidos a data especial é motivo para uma sequência de lançamentos audiovisuais – basta ver a continuação do clássico Halloween, que entrou em cartaz quinta-feira nos cinemas. A streaming Netflix, em comemoração, lança nesta sexta-feira (26) a série O Mundo Sombrio de Sabrina, inspirado no sucesso da ...