Netflix junta “Black Mirror” e “Breaking Bad” em vídeo

Talvez você tenha deixado passar despercebido, mas o primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror tem duas participações especiais. A atriz Kisrten Dunst faz papel de figurante em uma das cenas no escritório, e Aaron Paul, que interpreta Jesse em Breaking Bad, faz a voz do jogador que conversa com a USS Callister no fim do episódio.

A Netflix decidiu “estender” a participação de Jesse no mundo Black Mirror e levou a coisa ainda mais a sério: resgatou a cena de Breaking Bad na qual o personagem supostamente interage com o jogo de videogame criado por Robert Daly, interpretado pelo ator Jesse Plemons.

E a interação vai ainda mais longe: Plemons também atuou em Breaking Bad. Ele fez o papel de Todd Alquist, que trabalhava com controle de pragas e se tornou associado de Jesse e Walter White.