Magazine Netflix divulga as primeiras imagens de 'Chilling Adventures of Sabrina' As fotos revelam Kiernan Shipka como Sabrina e mostram o ar mais sombrio que a nova série terá

A Netflix divulgou as primeiras imagens de Chilling Adventures of Sabrina, série baseada nos quadrinhos de mesmo nome da Archie Comics e que serviram de inspiração para Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, sucesso nos anos 1990 com uma interpretação mais leve da HQ. Diferente da versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produç...