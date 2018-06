Magazine Netflix confirma nova temporada de '13 Reasons Why' para 2019 Continuação foi anunciada três semanas após estreia da segunda temporada

A segunda temporada de 13 Reasons Why mal estreou - há três semanas - e a Netflix já anunciou a continuação da série. Os próximos capítulos, talvez mais perturbadores e polêmicos, estão previstos para 2019. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 6, com um pequeno teaser de 16 segundos. A segunda temporada causou comoção ao abordar as consequê...