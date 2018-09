Magazine Netflix confirma destino do personagem de Kevin Spacey em novo vídeo de 'House of Cards' Ator foi demitido da série após o surgimento de dezenas de denúncias de assédio sexual

Com um novo vídeo da sexta e última temporada da série House of Cards, a Netflix finalmente confirmou nesta quarta-feira, 5, o destino do personagem Frank Underwood, o presidente dos EUA, vivido por Kevin Spacey. A atriz Robin Wright, intérprete de sua esposa e vice-presidente, Claire, aparece no teaser conversando com a sua lápide. Já era esperado que o personagem fosse ...