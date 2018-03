Netflix confirma 5ª temporada de 'Black Mirror'

A Netflix anunciou na tarde desta segunda-feira (5), que sua série Black Mirror, ganhadora de Emmys, foi renovada para a quinta temporada.

Confira o anúncio da renovação abaixo:

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018

Black Mirror

Black Mirror é uma série que aborda a inquietação coletiva com o mundo moderno, com episódios independentes carregados de histórias contundentes e repletas de suspense relacionados ao universo da paranoia tecnológica contemporânea cada qual com uma inesquecível - e às vezes inquietante - conclusão. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia transformou todos os aspectos de nossas vidas; em cada casa; em cada mesa; em cada palma da mão - uma tela de plasma; um monitor; um smartphone - um espelho escuro, um Black Mirror, que reflete a nossa existência no século XXI de volta para nós. A série é criada e escrita por Charlie Brooker e tem produção executiva de Brooker e Annabel Jones.