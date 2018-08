Magazine Netflix começa a testar 'anúncios de programas' em meio a episódios Usuários reclamaram de ver trailers de séries como 'Better Call Saul' em meio a maratonas de programas favoritos; serviço de streaming confirmou testes no exterior

Um dos motivos favoritos de muita gente para assistir séries e filmes no Netflix – a ausência de anúncios – pode estar chegando ao fim. Isso porque o serviço de streaming de vídeo confirmou na última semana que começou a realizar testes com inserções publicitárias, sugerindo a seus assinantes outras séries disponíveis em seu catálogo. De acordo com o site Ars Technica, i...