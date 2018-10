Magazine Netflix anuncia teaser da terceira temporada de 'La Casa de Papel'; veja Série conta a história de um grupo de bandidos profissionais, que se une em torno do Professor (Álvaro Morte), para assaltar a Casa da Moeda espanhola

A Netflix revelou em um teaser publicado nesta quinta-feira, 25, no YouTube, que as gravações da terceira temporada de La Casa de Papel já começaram. A série conta a história de um grupo de bandidos profissionais, que se une em torno do Professor (Álvaro Morte), para assaltar a Casa da Moeda espanhola. Com o fundo musical Bella Ciao, símbolo italiano da resistênc...