Magazine Neta de rainha Elizabeth se casa com empresário Eugenie é a nona na linha de sucessão ao trono britânico

Eugenie, a filha mais nova do príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson, se casou nesta sexta-feira, 12, com o empresário Jack Brooksbank, em Windsor. A princesa, de 28 anos, é neta da rainha Elizabeth II e nona na linha de sucessão ao trono britânico. A cerimônia foi na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, onde o príncipe Harry se casou com Meghan ...