Magazine Nenê comemora 50 anos de baquetas

Gaúcho como a patroa de um dia, Elis Regina, Nenê legitima a constatação de que o músico toca nada mais do que aquilo que ele é. Observe-o em ação. O tempo o deixou mais enigmático, talvez menos pesado, e sua música tem sido também assim. Em outros tempos, Nenê tocava com mais explosão, mais volume, sem medo das toneladas do próprio braço, mas há discos também em que e...