Nelson Motta ministra palestra gratuita no Café de Ideias em Goiânia

O jornalista Nelson Motta abre a temporada 2018 do Café de Ideias na próxima sexta-feira (9), com a palestra sobre “Música na era digital” no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.

Mais três nomes já estão confirmados para o primeiro semestre: Zuenir Ventura, jornalista, no dia 6 de abril; Monja Coen, missionária zen budista, no dia 27 de abril; e Maria Rita Kehl, psicanalista, no dia 25 de maio.

“Nelson Motta dispensa apresentações e Zuenir Ventura é importante porque resgata o cinquentenário de episódios que deixaram marcas profundas no Brasil, já a Monja Coen e Maria Rita foram dois nomes muito pedidos pelo público. O goianiense abraçou o Café de Ideias e merece ser atendido”, diz o chefe do Gabinete Gestor do CCON, Lisandro Nogueira.

Todas as palestras são gratuitas, não requerem inscrição prévia e dão direito a certificado de participação para estudantes e outros interessados. O auditório tem capacidade limitada e por isso a coordenação do evento pede que o público chegue com alguma antecedência para garantir vaga e evitar transtornos.

Serviço

Café de Ideias com Nelson Motta

Data: 9 de março de 2018 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 4490, Quadra Gleba, Lote 1 - Setor Fazenda Gameleira – Goiânia/GO)

Entrada franca

Próximas palestras

6 de abril - Zuenir Ventura - Tema: "1968, o ano que não terminou"

27 de abril - Monja Coen - Tema: "Contra a angústia e o sofrimento ou um caminho para a felicidade"

25 de maio - Maria Rita Kehl - Tema: "O tempo e o cão: a atualidade das depressões"