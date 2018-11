Magazine Nelson Faria, Gustavo Tavares e Rodolfo Cardoso estarão na 8ª edição do Jazz Meeting

Confira abaixo os convidados para a 8ª edição do Jazz Meeting, que vai de terça-feira (20) a quinta-feira (22): JOSÉ NETO O músico se formou em violão clássico na Academia Paulista de Música e mudou para o EUA em 1978. Professor de violão e guitarra, ele foi fundador da Banda Platô, com Sizão Machado, Eduardo Datcha Tenucci, Léa Freire, Duda Neves, C...