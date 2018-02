Nego do Borel está de volta a Goiânia com show de funk

O funkeiro carioca Nego do Borel é a atração da noite desta sexta-feira, a partir das 22h30, no Santafé Hall. No repertório, ele traz sucessos como Você Partiu Meu Coração, que conta com a participação de Anitta e Wesley Safadão, e Esqueci Como Namora, gravada em parceria com a dupla Maiara & Maraísa.

Na carteira de identidade Leno Maycon Viana Gomes, Nego do Borel nasceu na Tijuca no Rio de Janeiro e sempre sonhou em seguir carreira. Seus primeiros passos na música foram dados aos 10 anos de idade, quando enveredou pelo funk. Seu primeiro o hit foi Brincadeira das Maravilhas, em parceria com o grupo Bonde das Maravilhas. Mas foi em 2012 que ele estourou o primeiro sucesso, Os Caras do Momento, que ultrapassou as 39 milhões de visualizações no YouTube.

Os vídeos cômicos viraram febre nas redes sociais e renderam milhares de visualizações e compartilhamentos. Nego se firmou no segmento do funk ostentação com bom humor, incorporando personagens cômicos e interagindo com o público. A visibilidade garantiu participações em programas de TV de gente famosa como Xuxa, Rodrigo Faro, Raul Gil, Regina Casé, Danilo Gentili e Celso Portioli.

A versatilidade também chamou a atenção de vários artistas do meio musical, entre eles da cantora Anitta, que o convidou a compor sua dupla no projeto idealizado por ela, a estourada turnê Os Caras do Momento, que leva o nome do primeiro sucesso do cantor. Sucesso de bilheteria no Rio de Janeiro, o show está rodando o Brasil.

SERVIÇO

Show: Nego do Borel

Data: Sexta-feira, a partir das 22h30

Local: Santafé Hall (Av. 136, nº 222, Setor Marista)

Ingresso: R$ 50 (masculino) e R$ 20 (feminino), com o nome na lista disponível em www.santafehall.com.br. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda

Informações: 3945-7980