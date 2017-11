Necessidade de mais qualidade

Para o chef Willian Carvalho, que ministra cursos de hambúrgueres na capital, no início da “gourmetização” as casas especializadas sofreram, pois as mudanças encareciam o produto. “Até o mercado perceber que a elevação do preço dizia respeito a uma melhoria dos ingredientes foi um longo caminho. No caso dos hambúrgueres artesanaias, a qualidade da carne e dos blends (mistura de gordura para que o hambúrguer tenha suculência) é superior, o que resulta em um prato com novas texturas e muito mais sabor. Há ainda a diversificação dos molhos e a chegada de diferentes tipos de pães. Tudo pensado harmonicamente diante das influências que vão dar vida ao prato. O hambúrguer ideal precisa ter sal, doce, picância e acidez.”

Na opinião do especialista o mercado está crescendo, mas exige que os estabelecimentos se movimentem pois os consumidores estão cada vez mais exigentes. “O hambúrguer é uma paixão mundial, mas sai na frente quem diversifica. O público quer coisas novas e a tendência para a cena gastronômica é exatamente essa: inovar e apostar em sabores exóticos, sem esquecer dos elementos da raiz da culinária de cada região e sempre aproveitando a qualidade dos ingredientes oriundos dos produtores locais.”

Representante da nova geração de chefs, o goiano Ian Baiocchi também acredita que a capital tem aberto espaço para hamburguerias com a pegada gourmet, blends próprios, molhos diferentes e pães artesanais. “Gosto muito dos botecos daqui, de alguns food trucks, espetinhos, vendinhas de rua e restaurantes de cozinha regional. Mas sinto que a alta gastronomia ainda tem que evoluir, sobretudo com relação a autenticidade e ao conceito.”

Sobre a combinação dos pratos que assina, Ian explica que trabalha com aproximação e contraposição. “Geralmente a aproximação parte de ingredientes óbvios tratados de uma maneira diferente, diante de técnicas diversas e jogo de texturas. Já a contraposição é a mescla de ingredientes aparentemente antagônicos mas que juntos, balanceando textura, temperatura e quantidade, funcionam muito bem.”