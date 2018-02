Necessidade de adaptações e melhorias na estrutura

O sucesso de público mostrou também uma necessidade de adaptações por parte do Lumière Bougainville. Houve quem não conseguisse assistir a todos os títulos desejados por conta dos horários pouco democráticos, quem sofreu com o calor em algumas salas de exibição e quem precisou fazer malabarismo financeiro devido ao valor do ingresso, mais caro que em 2017. Os mais críticos apontaram falhas, inclusive, na curadoria que trouxe oito filmes apresentados em junho passado na cidade, durante o Festival Varilux de Cinema Francês.

Em relação aos horários, o diretor administrativo da rede Cinemas Lumière Rodrigo Suzana, explicou ao POPULAR que há todo um planejamento levando em consideração o perfil e a idade média do público de cada filme. O problema, segundo ele, é que os longas selecionados para o evento precisam ser encaixados na programação comercial da rede de exibição e distribuídos em apenas cinco salas.

Sobre os problemas técnicos, Rodrigo Suzana garante que providências estão sendo tomadas. “Já estamos com um projeto para comprar equipamentos de ar condicionado específicos para o cinema, pois hoje usamos os do Bougainville (shopping). Infelizmente não conseguimos finalizá-lo a tempo da mostra. Houve também alguns imprevistos que estavam além do nosso poder de ação”, explica, referindo-se a duas quedas de energia que interromperam sessões do festival.

Em 2013, depois que a rede Lumière ganhou a concessão das duas salas de cinema do Centro Cultural Oscar Niemeyer, chegou-se a cogitar a possibilidade do local se transformar em uma nova casa para a mostra, mas o projeto acabou estacionado, já que ainda hoje a rede não assumiu a administração dos cinemas do centro cultural.