Naya Rivera, da série 'Glee', é presa por agredir o marido

Naya Rivera, que interpretou Santana, na série "Glee", foi presa no último sábado, 25 de novembro, em Charleston, na Virgínia Ocidental (EUA), acusada de violência doméstica. A atriz teria sido denunciada criminalmente por agredir o marido, Ryan Dorsey. As informações são da TV local WSAZ, do Condado de Kanawha, nos Estados Unidos.



Em vídeo divulgado pela TV, Rivera aparece algemada e responde a perguntas sobre o caso. A atriz pagou uma fiança de 1 mil dólares e foi liberada.

