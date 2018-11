Magazine Natureza e estampas tropicais marcarão presença no verão 2019

Segundo consultores de moda, misturas de estampas também devem vir com força total. À frente da goiana Sol e Energia, a estilista Julhiane Fogaça apostou na criatividade para encher a nova coleção da marca com a solaridade do verão. Em um de seus biquínis, por exemplo, o modelo com pegada esportiva ganhou estampa geométrica com detalhes que fazem referência às palmeira...