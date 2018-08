Magazine Nathalia Timberg apresenta espetáculo Chopin ou o Tormento do Ideal em Goiânia Dama das artes cênicas, Nathalia Timberg e a pianista Clara Sverner apresentam em Goiânia o elogiado espetáculo Chopin ou o Tormento do Ideal

É o silêncio da plateia ao final de cada apresentação que tem dado à veterana atriz Nathalia Timberg o termômetro do impacto que o espetáculo Chopin ou o Tormento do Ideal, que ela apresenta em Goiânia ao lado da pianista Clara Sverner, tem causado no público. “Do palco, não escutamos sequer a respiração das pessoas tamanha a comunhão entre nós e o público”, co...