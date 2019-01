Magazine 'Nasce Uma Estrela', 'Bohemian Rhapsody', 'Roma' e 'Pantera Negra' são indicados ao Oscar Lista de indicados tem 'Roma', de Alfonso Cuarón, e 'A Favorita', de Yorgos Lanthimos, com 10 indicações; 'Pantera Negra', de Ryan Coogler, tem 7, e 'Infiltrado na Klan', de Spike Lee, 6

Foram anunciados nesta terça-feira, 22, os indicados ao Oscar 2019. Os anúncios foram feitos em Los Angeles por Kumail Nanjiani e Tracy Ellis Ross. Entre os filmes indicados, se destacaram Roma e A Favorita com 10 indicações, Pantera Negra, com 7 indicações, e Infiltrado na Klan, com 6. A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de fevereir...