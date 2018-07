Magazine Nasce o segundo filho de Gusttavo Lima com Andressa Suita O menino, batizado Samuel, veio ao mundo de parto normal, pesando 3,020 quilos e medindo 49 centímetros

Nasceu na tarde desta terça-feira (24) o segundo filho do cantor Gusttavo Lima com a modelo Andressa Suita. O menino, batizado Samuel, veio ao mundo de parto normal, após 37 semanas e três dias de gestação, pesando 3,020 quilos e medindo 49 centímetros. O nascimento de Samuel foi anunciado no Instagram pela avó dele, Suely Suita, mãe de Andressa. “Bem Vindo Samuel...