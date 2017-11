Nasce Lucas Abravanel, nono neto de Silvio Santos

Silvio Santos estava à espera de três netos, e na tarde desta segunda-feira, 20, pode comemorar a chegada de um deles. Lucas Abravanel nasceu em um hospital de São Paulo e passa bem, segundo nota publicada no site do SBT.



O garoto é o terceiro filha de Daniela Beyruti, diretora artística e de programação da emissora.



"A família está em festa e continua vibrando pelo nascimento dos filhos de Patrícia e Renata Abravanel", diz comunicado oficial.



Nesta segunda-feira, a apresentadora Patrícia Abravanel publicou uma foto com a irmã Daniela demonstrando a ansiedade pela chegada do sobrinho.

Amei essa foto! A cara da Dani está tipo 🤔💭....Vem logo Lucas, já não aguento maaaais (Rsrs)!! Mas o meu beijo está fofo vai?! #LucasMuitoAmado (Foto @fotografa_thalitacastanha) Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) em Nov 20, 2017 às 7:50 PST