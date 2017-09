Nas ruas e nos quadrinhos

Levado para as ruas por meio da arte urbana, os stickers do artista visual Monike Goyana falam sobre o acidente radiológico do césio 137 despido da formalidade de uma galeria de arte. Desde o início do ano, o goiano sai pelas ruas vizinhas da Praça do Bandeirante colando os adesivos, que decoram muros, postes e prédios do Centro. Trata-se de um trabalho de interação com o público.

Com letras garrafais “Eu amo Goiânia, Cnen doido”, Monike faz um resgate à campanha da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen). Na época, servidores da comissão vestiram macacões alaranjados com a frase “Eu amo Goiânia”, em alusão ao preconceito vivido pela cidade após o ocorrido. Três décadas depois, o artista revive a campanha de forma bem humorada. “É um fato que precisa ser discutido e falado por todos os moradores, principalmente no Centro.”

Nesse mesmo ritmo de produções sobre o acidente, o escritor Ronaldo Zaharijs e os ilustradores Eduardo Menna e Rodrigo Spiga desenvolveram a história em quadrinhos 137, lançada em janeiro deste ano. A aventura é ambientada 30 anos depois do ocorrido e apresenta um grupo de amigos que resolve passar o final de semana em Abadia de Goiás, lugar de depósito dos rejeitos de objetos contaminados. “Fico surpreso quando percebo que pessoas mais jovens, principalmente as nascidas depois do incidente radioativo, não conheçam ou não saibam o que aconteceu em Goiânia e como isso ainda guarda resquícios na memória e identidade deste povo”, aponta Zaharijs.