Magazine Nas festas de fim de ano, saiba escolher alimentos que não comprometam a saúde Medidas corretas evitam que comemorações recheadas de alimentos calóricos façam a diferença para pior no organismo

Pense rápido: chester, peru ou pernil? Para muita gente, a resposta é tanto faz, ainda mais se a carne for recheada com uma boa farofa crocante e servida com molho saboroso. Já para a turma que se preocupa e quer evitar os quilinhos a mais que acompanham as comemorações de fim de ano recheadas de alimentos calóricos, saber escolher os alimentos faz toda a dife...