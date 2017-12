Nando Reis em Goiânia: O retorno do ruivo

Depois do cancelamento do show em novembro que frustrou os fãs, enfim o cantor e compositor Nando Reis junto com sua banda Os Infernais traz para Goiânia a turnê Jardim-Pomar hoje, às 21 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. A apresentação é baseada no último álbum do artista que foi lançado em novembro de 2016 e que ganhou o prêmio de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa, no 18º Grammy Latino.

No repertório do show, as novas canções Só Posso Dizer, Azul de Presunto, Pra Onde Foi e Inimitável, além de grandes sucessos da carreira, como All Star, O Segundo Sol, Relicário e Marvin. A nova turnê do ex-Titã estava marcada inicialmente na capital para o dia 18 de novembro no Centro Cultural Oscar Niemeyer e foi adiada. Os organizadores não informaram o motivo do cancelamento. A última apresentação do artista na cidade foi no segundo semestre de 2016.

Depois de quatro anos na estrada com a última turnê Sei e com suas apresentações do show Voz e Violão, Nando Reis começou a rodar em fevereiro com uma nova produção centrado no disco Jardim-Pomar, oitavo álbum de estúdio da carreira do ruivo e o primeiro de inéditas desde 2012. O trabalho foi gravado parte em Seattle, com o produtor Jack Endino, que conduziu o primeiro CD do Nirvana, e parte em São Paulo, com o Barrett Martin, ex-baterista da banda Screaming Trees.

O disco traz 11 faixas inéditas - uma delas, Só Posso Dizer, em duas versões, e apenas uma regravação, Concórdia, gravada há mais de 10 anos pela cantora Elza Soares.

SERVIÇO

Show: Nando Reis, com a turnê Jardim-Pomar

Data: Sábado (09/12), a partir das 21 horas

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás (Av. Engler, nº 507, Jardim Mariliza)

Ingressos: de R$ 80 (inteira) a R$ 220 (inteira)

Informações: www.alphatickets.com.br