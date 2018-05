Magazine Namorado de Nara Almeida se declara após morte da blogueira: “Descanse em paz, meu amor” “Minha vontade era tê-la pra sempre", escreveu o rapaz em uma rede social

O namorado da modelo Nara Almeida, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (21) em decorrência de um câncer no estômago, publicou um texto emocionante de despedida em seu perfil no Instagram. “Minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar”, escreveu Pedro Rocha. Em duas horas, a postagem já tem mais de 700 mil curtidas. Seguidores sensibilizados com a ...