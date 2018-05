Magazine Namorado de Nara Almeida compartilha vídeo e emociona internautas; assista 🎥 A modelo faleceu em decorrência de um câncer no estômago

O namorado da modelo Nara Almeida, que faleceu na madrugada de segunda-feira (21) em decorrência de um câncer no estômago, usou o Instagram para agradecer as mensagens de conforto que está recebendo desde a perda da namorada. Pedro Rocha postou um vídeo emocionante onde o casal aparece caminhando de mãos dadas e trocando carinho no Aeroporto de Guarulhos, em ...