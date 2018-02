Naiara Azevedo faz Festa Femineja no BBB18 nesta quarta-feira (7)

Para acalmar os ânimos depois do intenso Paredão que acontece nesta terça-feira (6), o Grande Irmão está preparando uma Festa Femineja para a noite de quarta (7). O show será comandando por uma das rainhas sertanejas atuais - a cantora Naiara Azevedo, autora do hit 50 Estalecas, também conhecido por 50 Reais.

A sofrência terá um tema inspirado no campo, com flores, natureza e um tradicional churrasco, que vem em boa hora, já que todos os brothers estão sendo punidos no grupo Tá Com Nada e com pouca comida.

Maiara & Maraísa também aparecerão em vídeo como surpresa para os confinados, para contar um pouco sobre a história do ritmo.