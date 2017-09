Naiara Azevedo abre festival em Uruana

A cantora Naiara Azevedo (foto) é atração musical da abertura, nesta quinta-feira, da edição comemorativa de 40 anos da tradicional Festa da Melancia de Uruana. O início do show está previsto para 22 horas. Dona do hit 50 reais, ela lança no evento o DVD Contraste. A dupla Israel & Rodolfo faz o show na sexta-feira e no sábado é a vez de Diego & Arnaldo. O grupo Heróis de Botequim se apresenta a partir do meio-dia, no domingo, às margens do Rio Uru. O encerramento, na noite do mesmo dia, fica por conta do Ministério Pedras Vivas.

Outra atração é o concurso da Rainha da Festa. Com mais de 250 mil votos, a final terá 15 candidatas ao posto. A eleição para pré-seleção da escolha das candidatas contou com 35 participantes. A campeã de votos foi a uruanense Carla Nayara, que alcançou mais de 60 mil votos. Em segundo lugar ficou a candidata de Abadia de Goiás, Ana Luiza de Lima, que obteve números acima de 30 mil votos. O terceiro lugar ficou para Thamires Gomes, que se aproximou dos 20 mil votos. No dia 16, com a presença da Miss Goiás Jeovanca Nascimento e de um júri, a rainha será escolhida.

A programação da festa conta ainda com um Festival de food trucks, apresentação de paraquedismo, campeonatos de MotoCross, Boiacross, desfiles, feira de agricultura, palestras seminários com temas nacionais e internacionais e voos panorâmicos. Além disso, a festa sedia a 1ª Feira Internacional e Nacional de Agricultura. A expectativa é receber cerca de 80 mil visitantes nos quatro dias.

SERVIÇO

Evento: Shows de Naiara Azevedo, Israel & Rodolfo, Diego & Arnaldo, Heróis de Botequim e Ministérios Palavra Viva – 40ª Festa da Melancia de Uruana

Datas: Quinta-feira a domingo

Local: Arena Uru, em Uruana (a 160 quilômetros de Goiânia), saída para Itapuranga

Ingressos para sábado: R$ 30 (valor único) – público em geral

Entrada franca: quinta, sexta e domingo