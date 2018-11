Magazine Nahim Marun encerra temporada da Série Concertos UFG A apresentação conta com peças de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e do pianista húngaro Franz Liszt (1811-1886)

Reconhecido pela crítica especializada no Brasil e no exterior, o pianista Nahim Marun (foto) se apresenta nesta quarta-feira (21), às 20h30, no Centro Cultural UFG, no encerramento da temporada 2018 da Série Concertos UFG. No programa da noite, peças do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e do pianista húngaro Franz Liszt (1811-1886). Nahim Ma...