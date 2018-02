Na lembrança do público

O primeiro protagonista negro retratado no universo dos heróis em uma aventura solo foi Blade, o Caçador de Vampiros, interpretado pelo ator Wesley Snipes e dirigido por Stephen Norrington. O herói é meio homem e meio vampiro, o que permite que ele possa andar à luz do dia, dom especial adquirido após sua mãe ser mordida durante sua gestação. Lançado em 1998, este foi o primeiro longa da série que rendeu outros dois. A continuação foi assinada por Guillermo del Toro em 2002 e foi o episódio mais bem-sucedido de toda a franquia, com mais de U$ 80 milhões nas bilheterias americanas. O terceiro, Blade: Trinity, de David S. Goyer, entrou em cartaz dois anos depois e foi a obra que menos fez sucesso de crítica e de público. Em entrevista ao Hollywood Reporter, Snipes revelou que quase estrelou uma adaptação do Pantera Negra, nos anos 1990, mas que o projeto não foi adiante pela dificuldade na escolha do diretor e roteirista e pelo momento de dificuldade financeira que passava a Marvel. Na TV, o personagem Luke Cage já emplacou uma série solo e Manto, de Manto e Adaga, tem estreia prevista para junho nos EUA.