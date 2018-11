Magazine Na Globo, Eduardo Costa pede desculpas para Fernanda Lima Cantor, que havia chamado apresentadora de 'imbecil', tentou voltar atrás ao participar do 'Conversa com Bial' desta sexta-feira, 30

O cantor Eduardo Costa chamou atenção nas redes sociais no início de novembro ao publicar comentários ofensivos à apresentadora Fernanda Lima após um discurso feito por ela no programa Amor & Sexo. Convidado do Conversa com Bialque irá ao ar nesta sexta-feira, 30, na mesma emissora em que trabalha Fernanda, Eduardo Costa aproveit...