Magazine Na categoria melhor animação principal concorrente é o novo filme do Homem-Aranha no Aranhaverso

Oscar é sempre uma caixinha de surpresas. Nem sempre os favoritos são consagrados e por isso são longas as listas de injustiças. Da lista de indicados, alguns são considerados fortes candidatos aos prêmios, caso de Homem-Aranha no Aranhaverso, que disputa melhor animação com Os Incríveis 2, WiFi Ralph – Quebrando a Internet, Ilha dos Cachorros e Mirai.A nova aventur...