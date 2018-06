Magazine Nóys é Nóys mistura músicas juninas e carnavalescas em show no Arraiá do Cerrado Com formação completa, grupo apresenta algumas das mais famosas composições dos dois estilos

O grupo Nóys é Nóys (foto) anima nesta sexta-feira (29), a partir das 22 horas, o Arraiá do Cerrado, na Cerrado Cervejaria, com uma mistura inusitada de músicas do famosos cancioneiro junino e músicas que fazem sucesso no carnaval. Entre os gêneros agraciados estão forrós, xotes e baiões, de um lado, e frevo e marchinhas, de outro. O ingresso custa R$ 5. Par...