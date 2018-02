Nóys é Nóys encerra carnaval em cervejaria no Setor Bueno

O grupo Nóys É Nóys, liderado pelo cantor Xexéu, encerra nesta terça-feira a programação da folia da Cerrado Cervejaria, a partir do meio-dia. Além de Xexéu (voz e violão), o grupo também é formado por Divininho (back e violão solo), Antão (baixo) e Marcos Gomes (saxofone), o quarteto interpretará grandes sambistas como Cartola, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho e Lupicínio Rodrigues. O grupo tem quase 40 anos de estrada e na carreira já dividiu o palco com nomes importantes da música, como Martinho da Vila, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Alexandre Pires e Olodum. O primeiro disco foi lançado nos anos 1980, o segundo em 1996 e o último em 2011. Couvert artístico entre R$ 10 e R$ 20. Av. T-3, esquina com Rua T-55, nº 2.456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Henrique & Rangel animam última noite de carnaval em boate sertaneja

A dupla Henrique & Rangel dá um sertanejo à última noite de folia na boate Villa Mix, nesta terça-feira, a partir das 22 horas. A apresentação vem em clima de carnaval, mas mantém a essência da casa, que mistura os tons dançante e romântico do gênero musical no qual é especializada. Os parceiros musicais, que são primos e se uniram em 2011 para formar a dupla, gravaram recentemente música Segundo Namorado, com a participação da dupla Zé Ricardo & Thiago, um dos maiores destaques da carreira. Outros sucessos que figuram no repertório são Eu Tô Que Tô, Picasso, Sua Mãe Não Te Vende Não, Treme-Treme e Eclipse do Coração. Ingresso: R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. 136, Edifício Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Lazer

Clubes misturam recreação e música em matinês

Diversos clubes na capital mantiveram a programação no feriadão, a maioria com atividades em tom de carnaval. O Clube Jaó, por exemplo, preparou atividades recreativas na água e também matinê, das 8 às 19 horas. A programação inclui gincanas, aulas de dança, shows e som mecânico. Nesta terça-feira, haverá um concurso de fantasia infantil. A entrada para sócios é gratuita e para os demais, a entrada é de R$ 35. O Jaó fica na Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó, e o telefone é 3269-8015. Já o Sesc Faiçaville, abre das 9 às 17h30, com matinê, brincadeiras e gincanas e marchinhas. Para as crianças, oficinas de massinha, desenho, pintura e jogos educativos. O valor é de R$ 58 por dia (convidado do conveniado). O clube está na Avenida Ipanema, nº 1.600, Setor Faiçalville, e informações podem ser obtidas pelo 3221-0608. Por fim, o Clube Ferreira Pacheco abre das 8 às 17 horas, com oficinas de fantasias, apresentações musicais, concurso de dança, atividades recreativas e esportivas. Ingressos: R$ 30 (comunidade). Avenida João Leite, Setor Santa Genoveva. Informações: 3219-1466.