Nó na garganta: refluxo gastroesofágico atinge 12% da população adulta brasileira

A sensação era de ter o esôfago em chamas, o sono interrompido pelo gosto amargo na boca e a certeza de que a comida estava fazendo o caminho inverso até a garganta. Por várias vezes, a estudante Vanessa Brito Póvoa Miranda, de 23 anos, sofreu com esses sintomas sem saber exatamente que era vítima da doença do refluxo gastroesofágico, mal que atinge cerca de 12% da população adulta brasileira. Ainda não se sabe as causas do refluxo, mas acredita-se que ele tem a ver com a genética e é agravado pelos maus hábitos alimentares.

“Sentia muita queimação e azia quando comia. Como tenho uma prima que foi diagnosticada com refluxo, resolvi procurar um médico que pediu a endoscopia”, conta a garota. O profissional explicou para ela que o refluxo acontece quando o suco gástrico volta para o esôfago. Como o material é ácido, essa acidez pode ferir as paredes do esôfago, por isso a sensação de queimação. “Fui orientada a mudar alguns hábitos e comecei a tomar medicação para diminuir os sintomas da doença”, explica.

Médico gastroenterologista, Luiz Henrique Filho explica que algumas medidas são importantes para amenizar os sintomas do refluxo. Entre elas, estão evitar o ganho de peso, pois o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco da doença, evitar o consumo de refrigerantes e alimentos muito gordurosos, não consumir bebidas durante as refeições e evitar refeições volumosas, além de não se alimentar no período de duas a três horas antes de deitar. Vanessa cumpriu todas as recomendações à risca e viu diminuir o desconforto da doença.

Sintomas como azia, regurgitação, tosse e dor abdominal e no peito podem ser sinais do aparecimento do refluxo, que não tem cura. O diagnóstico é feito com exames como a endoscopia digestiva alta e pHmetria esofágica de 24 horas. Se não tratado, o refluxo prejudica a qualidade de vida da pessoa, porque dores e azia tendem a piorar com o tempo. Apesar disso, há pacientes que têm refluxo, mas não apresentam sintomas. “Existe casos e não é algo incomum. Esses pacientes recebem o diagnóstico ao fazer exames, como, por exemplo, a endoscopia, por outras causas”, explica o médico.

Como é uma doença crônica que não tem cura, há duas maneiras tradicionais de controlar o refluxo: cirurgia para reparação da válvula do esôfago e, a mais comum, medicamentos antiácidos. “O tratamento cirúrgico se chama fundoplicatura videolaparoscópica e consiste na realização de uma válvula do estômago sobre o esôfago inferior. Ele é indicado para a minoria dos pacientes, normalmente aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso. É um método eficaz, quando bem indicado; porém, não é isento de complicações ou mesmo do reaparecimento do refluxo”, alerta o gastroenterologista Luiz Henrique Filho.