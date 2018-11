Magazine “Não volto mais para as novelas”, diz Otaviano Costa Atualmente na Escolinha do Professor Raimundo, Otaviano diz que não tem pretensão de voltar para as novelas

Sempre pendendo para a comédia, Otaviano Costa também está no elenco da Escolinha do Professor Raimundo, que desde 2015 promove uma espécie de homenagem ao famoso programa de 1990 encabeçado por Chico Anysio. Já em sua quarta temporada, o apresentador interpreta o personagem Ptolomeu. Com experiência na dramaturgia, o cuiabano esteve em novelas como Éramos Seis (1994...