Magazine Não tente em casa! Netflix alerta usuários para os perigos do desafio Bird Box O filme já foi assistido por mais de 45 milhões de usuários em apenas uma semana

O lançamento ‘Bird Box’ animou os expectadores e um novo desafio fez com que a Netflix emitisse um alerta: “Por favor, não se machuquem com esse desafio”. O enredo do filme é sobre uma família forçada a usar vendas para escapar de um monstro que, quando visto, faz com que as pessoas cometam suicídio. O “Desafio Bird Box” viralizou após internautas publicarem ...